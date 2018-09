Pierwszy dzień szkoły 2018. Zobacz dni wolne, kiedy egzaminy

W tym roku wakacje przedłużyły się do 3 września. Przerwa świąteczna już za 111 dni, a do końca roku szkolnego tylko 290. Sprawdź, kiedy przypada egzamin gimnazjalny i matura.



Kalendarz na rok szkolny 2018/2019

Ferie zimowe 2019:

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie: od 14 stycznia do 27 stycznia.

Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie: od 21 stycznia do 2 lutego.

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie: od 28 stycznia do 10 lutego.

Lubuskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Ślaskie: od 11 lutego do 24 lutego.