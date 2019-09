Pierwszy dzień szkoły 2019. Mateusz Morawiecki w szkole w Pruszkowie: tu rodzi się wiedza

W poniedziałek premier uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020. Mateusz Morawiecki podziękował nauczycielom za trud, jaki wkładają w wychowywanie i uczenie młodych ludzi.

- Szkoła to jest to miejsce, gdzie rodzi się wiedza, gdzie myślimy o przyszłości w oparciu o naukę - podkreślił w swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił się do uczniów: - Teraz pewnie wam trudno myśleć o końcu roku szkolnego , ale to szybko minie. Na pewno będzie dużo nowych tematów. Wiem, że teraz jest Google, jest Facebook, ale wierzcie mi – Google nie zastąpi nauczycieli, ich wiedzy i doświadczenia, które wam przekażą, a Facebook nie zastąpi przyjaciół, kolegów, znajomych, których spotykacie w szkole - zaznaczył premier.

Szef rządu dodał, że to szkoła jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę. - Nauka to potęgi klucz, również dla państwa, dla wszystkich mądrych narodów. Im więcej nauki zostanie w Waszych głowach, tym będzie lepiej dla Waszej przyszłości - mówił w Pruszkowie premier.

Mateusz Morawiecki zapewnił również, że częścią rządowego programu "Czyste Powietrze" będzie poprawa jakości powietrza w szkołach. - Często rodzice pytają o czyste powietrze, zdrowe powietrze i chcę poinformować, że ruszyliśmy z programem, który będzie finansował oczyszczacze dla szkół. To jeden z projektów programu "Czyste powietrze" - zapewnił.

Premier odniósł się również do reformy edukacji: - Wiem, że wchodzimy w trudy reformy, jesteśmy na pewnym zakręcie. Ale wierzę, że to się wszystko ułoży. To jest jak z nowym uczniem w klasie. Czuje się niepewnie, ale potem, po kilku tygodniach jest dobrze. I myślę że ta zmiana, którą proponujemy pójdzie łagodnie i będzie fajna i dobra, i będzie służyć uczniom, nauczycielom i rodzicom - zaznaczył szef rządu.