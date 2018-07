Pies bohater. Trzymał rękę złodzieja aż do przyjazdu policji

Mieszkańcy warszawskiego osiedla Stegny od pewnego czasu nie mogą spać spokojnie. Po ich dzielnicy miał grasować złodziej, który wykorzystywał nieuwagę właścicieli posesji i wchodził do środka lokali w biały dzień. Jednak wizytę pod tym adresem mężczyzna zapamięta na długo.

Wśród komentarzy nie zabrakło pytań o ulicę, na której doszło do włamania. Autor postu wyjaśnił, że chodzi o Sozopolską. W grupie wywiązała się dyskusja. Okazało się, że to nie jedyny przypadek próby wtargnięcia do czyjegoś mieszkania na terenie Stegien. Podobne incydenty zdarzały się na Sewaatopolskiej, Złotych Piasków, Egejskiej i Nicejskiej. Pojawiły się też apele, o rozwieszanie w okolicy specjalnych ostrzeżeń o treści "Uwaga Złodziej! Na naszym osiedlu jest seria włamań do mieszkań. Twoje może być następne!".