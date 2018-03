Pijana babcia poparzyła wnuczka suszarką, a potem wyniosła go na dwór. Niemowlę jest w ciężkim stanie

56-letnia mieszkanka powiatu żyrardowskiego usłyszała zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 3-miesięcznego wnuczka. Niemowlę trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gminie Puszcza Mariańska w czwartek. 56-letnia kobieta jest podejrzana, że pod wpływem alkoholu opiekowała się wnukiem. Najpierw wykąpała niemowlę, potem usypiając je korzystała z suszarki. Kobieta przyłożyła urządzenie zbyt blisko ciała dziecka, co doprowadziło do rozległych poparzeń. Następnie wyniosła je na zewnątrz domu. 56-latkę stojącą z nagim, płaczącym chłopcem zauważyła jej sąsiadka. Kobieta natychmiast poinformowała policję.