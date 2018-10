Pijany ojciec wiózł troje dzieci. Obywatelskie zatrzymanie

Tylko dzięki czujności mieszkańca okolic Sochaczewa udało się zatrzymać pijanego za kierownicą i uniknąć tragedii. Ojciec miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie i wiózł samochodem trójkę swoich dzieci.

Pijany 52-latek został zatrzymany przez innego kierowcę na obwodnicy Sochaczewa w sobotę. Daewoo lanos , z trojgiem dzieci i kompletnie pijanym ojcem, jechał od krawężnika do krawężnika. Zjeżdżał na lewy pas ruchu i zmuszał inne pojazdy do ucieczki na pobocze.

- 35-latek wykorzystał sytuację, podbiegł do lanosa w momencie gdy jego kierowca chciał odjechać, wyłączył silnik i zabrał kluczyki uniemożliwiając mu dalszą jazdę. W aucie, oprócz kierowcy znajdowała się trójka dzieci w wieku 8, 11 i 14 lat - relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską mł. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

"Skrajna nieodpowiedzialność"

- Skrajna nieodpowiedzialność, to za mało by określić zachowanie pijanego ojca. Prawdopodobnie odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale także za narażenie dzieci na utratę życia i zdrowia. Grozi za to kara nawet 5 lat więzienia - dodaje policjantka.