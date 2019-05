Piknik Europejski w Warszawie. Nowe stacje metra otwarte dla zwiedzających!

Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka - to trzy nowe stacje metra, których budowa została zakończona. Ciekawi ich wyglądu mogą odwiedzić te miejsca w niedzielę 19 maja, od 11.00 do 15.00. Jednocześnie w parku "Wiecha" odbędzie się Piknik Europejski.

Prace budowlane nad stacjami zakończyły się 10 maja, kiedy to generalny wykonawca dostarczył warszawskiemu ratuszowi oficjalne zgłoszenie do odbioru końcowego. Kiedy tylko zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie, linia M2 przedłuży swój bieg od stacji Szewdzka, przez Targówek Mieszkaniowy do stacji Trocka.