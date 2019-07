Pink na Stadionie Narodowym. Niebywałe show w centrum miasta i utrudnienia na Saskiej Kępie

Już w najbliższą sobotę (20 lipca) Pink zagra na Stadionie Narodowym. Koncert może być jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń w tym roku. Fani artystki nie mogą się już doczekać jej występu, a mieszkańcy Saskiej Kępy szykują się na kolejne utrudnienia.

Pink na Stadionie Narodowym

20 lipca Pink zagra na Stadionie Narodowym w ramach światowej trasy „Beautiful Trauma Tour”. Podczas koncertu promowana będzie jej przedostatnia płyta „Beautiful Trauma”. Podczas wydarzenia z pewnością nie zabraknie przebojów takich jak „What about us”, „Where we go”, czy też „I am here”.

Pink na Stadionie Narodowym. Program koncertu

Pink na Stadionie Narodowym. Utrudnienia na Saskiej Kępie

Utrudnienia będą występowały również około godziny 22:30, czyli po zakończeniu koncertu. Służby zapowiadają, że mogą zamknąć Most Poniatowskiego oraz fragment Alei Jerozolimskich (odcinek od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a). Dojdzie do tego, jeżeli uczestnicy koncertu postanowią pieszo wrócić do centrum miasta.