PINK na Stadionie Narodowym w Warszawie. Takiego show w Warszawie jeszcze nie było

PINK na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra już w najbliższą sobotę. 20 lipca do stolicy zjadą się tysiące fenów artystki. Kolejny koncert na Stadionie Narodowym to zła wiadomość dla mieszkańców Saskiej Kępy, którzy po raz kolejni będą musieli zmagać się z utrudnieniami w ruchu.

PINK. Latająca królowa popu na Stadionie Narodowym

PINK na Stadionie Narodowym. Support i plan wydarzenia

Koncert PINK i utrudnienia na Saskiej Kępie

Utrudnienia będą występowały również około godziny 22:30, czyli po zakończeniu koncertu. Służby zapowiadają, że mogą zamknąć Most Poniatowskiego oraz fragment Alei Jerozolimskich (odcinek od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a). Dojdzie do tego, jeżeli uczestnicy koncertu postanowią pieszo wrócić do centrum miasta.