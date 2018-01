Piotr Gliński jednak nie zburzy Pałacu Kultury: to była żartobliwa wypowiedź

Poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski zapytał wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego o przyszłość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Po kilku tygodniach burzliwej dyskusji na temat zburzenia tego obiektu odpowiedź wicepremiera zaskakuje.

Piotr Gliński odpisał: "Odpowiadając spontanicznie na nieoczekiwane pytanie Roberta Mazurka zadane podczas audycji radiowej, stwierdziłem jedynie, że nie mam nic przeciwko zburzeniu Pałacu Kultury. Nie wynika z tej odpowiedzi ani to, że taki pomysł jest przeze mnie poważnie rozważany, ani też to, że istnieją jakiekolwiek plany czy zamierzenia, żeby do zburzenia tego pałacu doprowadzić. Proszę potraktować tę wypowiedź jako rodzaj żartobliwej odpowiedzi na żartobliwe pytanie, która padła w pół-formalnym kontekście swobodnej – choć publicznej – rozmowy z dziennikarzem".