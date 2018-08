Piotr Guział oskarża. "Trzaskowski ukradł moje hasło wyborcze!"

Kradzież hasła wyborczego zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu Piotr Guział. Były burmistrz Ursynowa i kandydat na prezydenta stolicy oskarża konkurenta o to, że użył jego hasła "Warszawa dla wszystkich".

Choć Guział swoje hasło wyborcze ma oficjalnie przedstawić w piątek w południe, już teraz oskarża Trzaskowskiego o kradzież. "Jak widać na zrzucie z ekranu, ja to hasło opublikowałem już wczoraj o godz 14:10 na moim profilu na fb! Jeszcze wcześniej zamówiłem kampanię outdoor! „Warszawa dla wszystkich”, ale nie dla #PartiaOszustów" - napisał.

Jeszcze wcześniej, bo w wywiadzie opublikowanym we wtorek na łamach "Rzeczpospolitej" zapewniał, że "Warszawa dla wszystkich" to nie frazes. Już wtedy można było domyślać się, że hasło to może zostać wykorzystane przez Guziała w kampanii.