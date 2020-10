PiS nie rezygnuje z podziału Mazowsza. Krzysztof Sobolewski zapowiada projekt

Kongres PiS zablokowany przez protesty? "Nie wiem, czy Renata Beger to przykład ciężko pracującego rolnika"

- Rozumiem, że marszałek Struzik pokryje koszty referendum z własnej kieszeni, bo z tego, co wiem, to województwo mazowieckie ma bardzo duże zadłużenie i jego powiększanie przez referendum, które nie będzie zobowiązujące, nie skutkuje niczym, a tylko kolejnymi zobowiązaniami, które zostaną zaciągnięte przez województwo mazowieckie - odparł z kolei Krzysztof Sobolewski. Dodał, że "obecne władze województwa powinny powoli, powoli przechodzić do historii".

Mazowsze do podziału? Kalendarz wskazuje na 2021 rok

- Załącznikiem do tego projektu będzie cały kalendarz postępowania w sprawie podziału Mazowsza i tam będą określone kolejne czynności, bo, aby podzielić administracyjnie województwo, to są potrzebne duże nakłady sił. To nie jest małe przedsięwzięcie. Będzie kalendarz kolejnych etapów - wskazał Sobolewski, podkreślając, że ramy czasowe to 2021 r.