Plac Bankowy. "Strefa relaksu" przed ratuszem. "Warszawiacy śmieją się z betonowej plaży"

Warszawa zyskała nową "strefę relaksu". Na placu Bankowym pojawiły się drzewa i palety, na którym będzie można wypocząć na parkingu przed stołecznym ratuszem. Jednak nie wszystkim podoba się ten pomysł zagospodarowania terenu.

- Projekt na placu Bankowym to test. Chcemy zobaczyć, jak mieszkańcy zareagują na tę zmianę. To jednak przede wszystkim potrzeba zwrócenia uwagi na to, że wszyscy mamy wpływ na miasto i jego klimat przez nasze codzienne zachowania związane z poruszaniem się po mieście, segregacją odpadów, dbałością o przestrzenie publiczne wokół nas – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.