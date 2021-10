Plac Konesera w nowej aranżacji. Jesień na warszawskiej Pradze pod znakiem literatury

Najnowsza instalacja Jarosława Koziary to sto kolorowych lampionów w kształcie liter, dzięki którym każdy będzie mógł znaleźć się w bajkowej scenerii. Zwłaszcza że na placu Konesera pojawiła się również Zaczytana Wystawa. To niezwykłe ławki stworzone przez uznanych artystów: Rafała Olbińskiego, Adama Fatygę, Alicję Kocurek, Kingę Kulawiecką, Jolę Richter-Magnuszewską i Marka Sułka. Przypominają one swoim kształtem otwartą książkę. Można na nich nie tylko usiąść, ale także przy okazji pobrać na swój telefon za pomocą kodu QR jeden z dostępnych tytułów w formie audiobooka. Poszczególne pozycje książkowe, dla dzieci i dorosłych, będą zmieniały się w kolejnych tygodniach trwania Inspirującej Jesieni Konesera. Partnerem tej nietuzinkowej ekspozycji, którą można podziwiać aż do 18 listopada, jest Fundacja Zaczytani.org.