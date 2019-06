Plaga komarów. "Pasażerowie tramwaju próbowali uciekać w panice"

Po zagrożeniu powodziowym oraz fali upałów, przyszedł czas na "plagę" komarów. Jedna z mieszkanek Warszawy opisała swoją osobliwą podróż tramwajem. Na przystanku przy Lasku Bielańskim "komary błyskawicznie opanowały cały skład" - pisze w liście do portalu metrowarszawa.pl.

Kobieta we wtorek wieczór jechała "17" w kierunku Tarchomina. Po przejechaniu kilku przystanków, na wysokości Lasku Bielańskiego dosiedli się nieproszeni pasażerowie. - Przez otwarte drzwi wdarły się do wnętrza pojazdu setki owadów, budząc popłoch wśród pasażerów - stwierdza Pani Jadwiga

Ekspert tłumaczy także, że trudno przewidzieć, jak długo komary będą męczyć mieszkańców Warszawy. - Jeśli upały będą się utrzymywać bez opadów deszczu, to można podejrzewać, że komary nie będą miały warunków do rozwoju i będzie ich mniej. Jeśli jednak pogoda będzie przeplatana - wilgotno, gorąco, wilgotno, gorąco - to populacja komarów na pewno będzie duża - obrazuje dr Piotr Tykarski.