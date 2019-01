Plaga oszustów w centrum Warszawy. Wyłudzają pieniądze "na głuchego"

W mediach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia przed nieuczciwymi pseudo-wolontariuszami, którzy proszą przechodniów o wsparcie dla Związku Głuchych. Gdy ktoś im odmówi, dochodzi do przykrych sytuacji. Jak się okazuje, proceder trwa od miesięcy.

"Podają się za Polski Związek Głuchych Zarząd Główny!!! Wyłudzają pieniądze od ludzi na ulicy. Dają tabelkę do podpisu, ostatnia kolumna to kwota jaką chcecie przeznaczyć. W tym momencie zaprotestowałam i....ZOSTAŁAM OPLUTA!" - pisze na Facebooku jedna z osób zaczepionych przez oszustkę. Jak relacjonuje w poście, dziewczyna miała "cygańskie/rumuńskie rysy". Postraszona policją, zaczęła uciekać w towarzystwie innego mężczyzny.

Ankieta-pułapka

"Człowiek zaczyna wypełniać automatycznie: imię, nazwisko, miasto, podpis...i kwota datku. Widziałam, że trzy osoby przede mną dały 100 zł, ale myślę, że to podpucha. W momencie wypełniania uścisnęła mnie i pocałowała w policzek, co było niesmaczne. Gdy powiedziałam, że nie mam pieniędzy, splunęła i zaczęła uciekać" - pisze pani Sylwia. Według niej takich osób jest "cała szajka". Podając się za głuchoniemych, działają w grupach - dwie dziewczyny i dwóch chłopaków.

Nie daj się nabrać

Niestety, służby rozkładają ręce. Pomimo coraz częstszych prób wyłudzeń "na głuchego", do śródmiejskiego komisariatu nie docierają żadne niepokojące sygnały. "Słyszałem o takich sytuacjach, natomiast do wczoraj nie zgłosiła się do nas żadna osoba pokrzywdzona czy poszkodowana w tym temacie. Co nie znaczy, że tego zjawiska nie ma" - odpowiada nam Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.