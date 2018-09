Plan B dla Trzaskowskiego. Jeśli przegra Warszawę, wróci do Brukseli. "Sejm go męczy"

Mimo że Platforma Obywatelska mocno wierzy w zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich w Warszawie, partia - na wypadek porażki polityka - ma dla niego "plan B".

Tym "planem B" jest start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Jeśli Rafał jakimś cudem z Jakim nie wygra, będzie kandydował do europarlamentu. Sejm go męczy, po prostu. Zresztą, ma to już obiecane - mówi Wirtualnej Polsce polityk PO.