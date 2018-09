Plan rozbudowy linii tramwajowych według Patryka Jakiego

Kontrkandydat Rafał Trzaskowski przedstawił już propozycje dla przyszłości linii tramwajowych. Teraz przyszedł czas na Patryka Jakiego, który przedstawił 12 nowych tras tramwajowych. Jedną z propozycji jest tramwaj przez Trakt Królewski.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy zanim przedstawił swój program wyborczy zwrócił uwagę, jak przez ostanie 12 lat Hanna Gronkiewicz-Waltz rozwinęła sieć tramwajową. - Obowiązująca wersja Platformy Obywatelskiej, która rządzi Warszawą jest następująca "No, może metro budowaliśmy wolno, ale budowaliśmy tramwaje”. Policzyliśmy jak to było z tą budową tramwajów. O ile metra wybudowali ponad 9 km, to tramwajów w tym czasie 7,7 km. Jak widać, mają się czym chwalić, ok. 600 m rocznie - wyliczył Jaki.