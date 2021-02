Płock. Alarm przeciwpowodziowy w powiecie z powodu przyboru Wisły

- W związku z przyborem Wisły na terenie całego powiatu wprowadzono alarm przeciwpowodziowy – powiedział Jakubowski. Alarm obowiązuje do odwołania w gminach: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. Kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie płockim dodał, że sytuacja na Wiśle w miejscowości Popłacin, czyli poniżej Płocka, gdzie wcześniej utworzył się zator lodowy, ustabilizowała się.

- Na Wiśle od mostu drogowo-kolejowego w Płocku w kierunku Włocławka obserwujemy już ruch wody. Tafla lodu zmieniła swoje położenie, na wały wyrzuciło trochę kry, więc wygląda na to, że woda szuka ujścia i próbuje płynąć dalej - podkreślił Jakubowski.

Jak podano w komunikacie, na ul. Raczkowizna, gdzie przepływa rzeka Słupianka, czyli dopływ Wisły położony na granicy z gminą Słupno, "zostały dostarczone kolejne worki i piasek do dyspozycji mieszkańców w celu zabezpieczenia posesji przed podtopieniem".

W Płocku od poniedziałku obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Przyczyną jest zator lodowy na Wiśle poniżej miasta – w miejscowości Popłacin, który blokuje swobodny przepływ wody i powoduje przybór rzeki. W związku z rosnącym poziomem Wisły jeszcze we wtorek wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego.

We wtorek po południu w Płocku obradował sztab kryzysowy z udziałem m.in. wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła i przedstawicieli Wód Polskich. Na podstawie opinii ekspertów zadecydowano wówczas, aby na razie nie wprowadzać do akcji lodołamaczy. Wody Polskie poinformowały, ze czoło tworzenia się pokrywy lodowej jest na wysokości Popłacina, a przewidywania wskazują, że proces powodujący wzrost stanu wody potrwa ok. 40 godzin – potem sytuacja powinna się ustabilizować.