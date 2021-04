Płock. Panda mała zamieszkała w zoo

Płock. "Bardzo przyjaźnie nastawiona"

"Nowa mieszkanka okazała się bardzo przyjaźnie nastawiona zarówno do swojego towarzysza, jak i do opiekunów. Teraz Laya poznaje swój wybieg i układa sobie relacje z Harim. Sądząc po tym, jak dużo czasu spędzają wspólnie na jednej gałęzi, można sądzić, że się dogadają" – przekazał Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku.

Panda mała jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Szacuje się, że w naturze żyje obecnie zaledwie ok. 10 tys. osobników. Gatunek ten występuje w Azji, głównie na obszarach od Himalajów do południowych Chin, do wysokości 4300 metrów n.p.m. W Nepalu panda mała nazywana jest "Nigalya ponya", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "pożeracz bambusa", natomiast w Chinach z powodu ubarwienia sierści zwana jest "Hun ho" - "ognisty ogon".