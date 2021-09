Płock. Po podłodze pełzał wąż. Postrach w biurze

EkoPatrol dla dzikich zwierząt

EkoPatrol to zespół, który zajmuje się pomocą chorym, rannym lub zagubionym zwierzętom. Grupa ta została wyposażona w specjalny mini radiowóz o napędzie elektrycznym w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Auto jest przystosowane do transportu zwierząt i ma odpowiedni sprzęt, jak chwytaki, podbieraki, pętlę do chwytania psów oraz zestaw do odławiania węży.