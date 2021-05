Płock. ZOO obchodzi siedemdziesięciolecie. A najsłynniejsza aligatorka kończy 91 lat

Dziś już szaleństwa młodości ma za sobą, woli odpoczynek i spokojne życie. Nie zmieniła jednak charakteru - zawsze była łagodna, akceptowała opiekunów i twardo trzymała się swojego wyboru życia singla. 91 lat to piękny wiek dla aligatora. Jest najstarszym zwierzęciem w polskich ogrodach zoologicznych. Ostatnie urodziny - okrągłą dziewięćdziesiątkę i kolejne w tym roku - świętowała skromnie, choć we wcześniejszych latach na wielką aligatorową imprezę w urodziny przychodziło do niej mnóstwo dzieci. Koronawirusowe obostrzenia nie sprzyjały planom fetowania w dużym gronie tej okazji. Liczyć więc trzeba, że najstarsza podopieczna płockiej placówki pożyje sobie jeszcze długo i doczeka 100 albo nawet 200 lat.