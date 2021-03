Płońsk. Okradły 90-latkę metodą na "hydraulika". Straciła oszczędności

Policjanci z Płońska zostali powiadomieni o okradzeniu 90-letniej kobiety metodą na tzw. hydraulika . Sprawcy działali według znanego schematu. Dwie kobiety w wieku około 30 lat zapukały do mieszkania seniorki. Powiedziały jej, że muszą sprawdzić hydraulikę i odpływ wody. Za usługę zażądały po 100 zł. Ufna starsza pani wyjęła banknoty i zapłaciła podaną cenę.

Po chwili jedna z kobiet poszła do łazienki i odkręciła wodę w kranie. 90-latce kazała obserwować, czy woda będzie nieprzerwanie płynąć. Gdy seniorka przebywała w łazience, złodziejki w pośpiechu opuściły mieszkanie. Jak się okazało, zabrały wszystkie pieniądze , które miała schowane 90-latka. Starsza pani w ten sposób straciła swoje oszczędności.

Mazowieckie. Policja zaleca ostrożność

- Policjanci ostrzegają, że sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych wciąż modyfikują sposoby działania. Coraz częściej pukają do drzwi seniorów podając się np. za przedstawicieli wodociągów, spółdzielni, hydraulików lub innych instytucji. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę właścicieli i okradają ich z dorobku życia, biżuterii i oszczędności - przypomina oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Funkcjonariusze apelują szczególnie do osób starszych, aby zachowali ostrożność i nie wpuszczali obcych osób do mieszkań. W takim wypadku należy natychmiast poinformować policję, co zwiększa szansę na zatrzymanie złodziei.