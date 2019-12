Płońsk. Zwłoki noworodka w sortowni odpadów. Śledczy apelują do mieszkańców o pomoc

W poniedziałek pracownik płońskiej sortowni odpadów dokonał makabrycznego odkrycia. Na linii ręcznego sortowania znalazł zwłoki noworodka. Prokuratura Rejonowa w Płocku apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu matki dziecka. Do porodu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

- To noworodek płci męskiej urodzony w 30. tygodniu ciąży, jak ustalił biegły położnik. Został znaleziony na końcu linii sortowania odpadów. Nie miał na ciele widocznych obrażeń, a poród odbył się najprawdopodobniej w nocy z niedzieli na poniedziałek - powiedziała Wirtualnej Polsce Ewa Ambroziak, szefowa Prokuratury Rejonowej w Płońsku. - Zleciliśmy wykonanie sekcji zwłok dziecka, która pozwoli ustalić, czy dziecko urodziło się żywe. Sekcję przeprowadzi Zakład Medycyny Sądowej w Warszawie - dodała.

Jak ustalili śledczy, noworodek został wrzucony do jednego z 14 kontenerów, które w poniedziałek zostały zabrane z ulic. Jeden z nich pochodzi z Nowego Dworu Mazowieckiego, pozostałe z Płońska.

- Noworodek został wrzucony do kontenera prawdopodobnie w foliowej reklamówce. Nie możemy tego na tym etapie śledztwa ustalić ze stuprocentową pewnością, bo zwłoki dziecka zostały znalezione na końcowym fragmencie linii sortowania, pokonały więc kilkadziesiąt metrów po drodze - powiedziała nam prokurator Ambroziak.

Śledczy apelują do wszystkich osób, które mogą coś wiedzieć na temat wrzuconych do kontenera zwłok, aby zgłosiły się do Prokuratury Rejonowej w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku lub zadzwoniły na numer alarmowy 112.