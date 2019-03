Pluskwy w metrze? Będzie dezynsekcja wszystkich wagonów

Mieszkanka Warszawy nagrała film w stołecznym metrze. Widać na nim, jak po siedzeniach dla pasażerów poruszają się jakieś insekty. Sanepid uspokaja, że mógł to być "jednorazowy incydent". Metro zapewnia, że zrobi dodatkową dezynsekcję we wszystkich wagonach.

Pani Agata opublikowała swój film na profilu "Obywateli Ursynowa" na Facebooku. Można go zobaczyć TUTAJ .

"Może nie dotyczy to bezpośrednio Ursynowa, ale filmik robiłam na stacji metra Ursynów. Nie wiem co to, mrówki czy pluskwy, ale czy ktoś się orientuje, jakie są wymogi i terminy odnośnie dezynsekcji siedzeń w metrze?" - napisała.