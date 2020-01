Pociągi podmiejskie SKM i KM stanęły. Awaria na dworcu Warszawa Zachodnia

Duże utrudnienia dla pasażerów podróżujących koleją podmiejską w Warszawie. Wszystko z powodu porannej awarii. Opóźnienia mogą się gać kilkudziesięciu minut.

Oznacza to duże kłopoty dla pasażerów. Możliwe są opóźnienia, odwołania i skrócenia relacji pociągów.

Z kolei nasz czytelnik informuje o awarii pociągu na stacji Warszawa Zachodnia. To pociąg do Siedlec, który stanął na peronie trzecim.

- Usłyszeliśmy informację, że wstrzymany jest ruch podmiejski do odwołania. Obsługują go perony 2 i 3. My stoimy w pociągu relacji Łuków-Warszawa Służewiec i już zapowiedzieli 10min opóźnienia - informuje pan Bartosz.