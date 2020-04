Pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński? Połączenie powróci po 25 latach

- Po 25 latach przywracamy połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza. To kolejna trasa, która zwiększy możliwości komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej. Projekty z Krajowego Programu Kolejowego tworzą lepszą i sprawniejszą kolej, co przekłada się na ułatwienie codziennych dojazdów do szkół i do pracy oraz zwiększenie atrakcyjności województwa – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.