Podejrzany o kradzież lamborghini z Dubaju zatrzymany. Auto jest warte ponad 1,5 mln zł

Stołecznym policjantom udało się odzyskać warte co najmniej półtora miliona złotych luksusowe lamborghini. Samochód został skradziony z Cannes, skąd na lawecie trafił do Warszawy. Zatrzymano też 29-letniego obywatela Nepalu.

Stojący na Ochocie wyjątkowy egzemplarz białego lamborghini aventador wzbudzał zainteresowanie od kilku dni. Poinformowani o nim policjanci dowiedzieli się, że supersamochód najprawdopodobniej pochodzi z przestępstwa. Jak ustalili śledczy, auto przyjechało do Polski z Cannes. Tymczasem jego właściciel z Dubaju czekał na swój pojazd w... Londynie. To on zlecił transport nierzetelnej firmie, z którą w pewnym momencie stracił kontakt.