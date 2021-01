Zabójstwo w Ząbkach. Podejrzany odpowiada. Policja przekazała szczegóły

Sad Rejonowy w Wołominie uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o zabójstwo właściciela warzywniaka w Ząbkach . Jak ustaliła PAP, przed sądem sprawca przyznał się do winy. Opisał jak zadawał śmiertelne ciosy ofierze i sam wnosił o areszt.

Warszawa. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego

O aresztowaniu zatrzymanego w czwartek mężczyzny sąd zdecydował w sobotę około południa. 57-latek przesłuchiwany dzień wcześniej w prokuraturze nie przyznał się do dokonania zabójstwa na tle rabunkowym. Podczas posiedzenia aresztowego zmienił swoje wyjaśnienia.

Mężczyzna przyznał się do winy i opisał, że przed zdarzeniem obserwował warzywniak. 10 stycznia w godzinach popołudniowych udał się na miejsce. Zaatakował 67-letniego właściciela uderzając go metalową rurką w głowę. Wyjaśnił, że zadał trzy ciosy, które okazały się być śmiertelne. Podejrzany powiedział także, że w wyniku rabunku wzbogacił się o dwa tysiące złotych.

57-latek pytany przez sąd o swój stosunek do wniosku prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wołominie w kwestii aresztu powiedział, że chce zostać osadzony. Prokurator argumentował wniosek m.in. grożącą podejrzanemu surową karę dożywotniego pozbawienia wolności, obawą matactwa oraz ukrywania się.

Warszawa. Policja podała szczegóły zatrzymania

W zatrzymaniu, do którego doszło w Ząbkach, brali udział policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP. Marczak podkreślił, że policjanci zabezpieczyli wcześniej "ogrom śladów, które okazały się kluczowe w tej sprawie". Istotnym dowodem okazały się badania biologiczne.

- W tym przypadku mówimy o ogromnym zaskoczeniu osoby zatrzymanej. Nie spodziewała się policjantów. Świadczy o tym to, że przygotowywała się do wyjazdu, który miał nastąpić wczoraj. Ta osoba udawała się do jednego z krajów skandynawskich - mówił policjant.