Podkowa Leśna. Gmina na najwyższym podium. Tu najwięcej zaszczepionych

Zdaniem burmistrza Podkowy Leśnej, Artura Tusińskiego wyjaśnieniem tak dobrej frekwencji mieszkańców w punktach szczepień jest wysoka świadomość, zaufanie do nauki i profilaktyki zdrowia. - Ma to też związek z poziomem wykształcenia, czytelnictwa i zamiłowaniem do podróżowania - wyjaśnił burmistrz w rozmowie ze "Stołeczną Gazetą Wyborczą".