Podtopienia i powodzie. "Nie zbliżajcie się do Wisły"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że fala wezbraniowa na Wiśle może dotrzeć do Mazowsza już w poniedziałek lub wtorek. Zaapelowano więc do mieszkańców, by nie zbliżali się w tym czasie do rzek.

Poziom wody na Wiśle rośnie. (East News)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla mieszkańców 3 województw.

W województwie lubelskim obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia, na Dolnym Śląsku - drugiego, a na Mazowszu - pierwszego.

Przypomnijmy, że w stolicy stan alarmowy ogłaszany jest dopiero, gdy poziom wody osiągnie 650 cm.

Najwyższy poziom zapowiadany jest na wtorek 28 maja. Wtedy ma osiągnąć 750 cm przy prawym brzegu Wisły i 600 cm przy lewym.

Z kolei w niedzielę według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może osiągnąć około 500 cm.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami z regionów zagrożonych powodzią" - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że stan alarmowy Wisły wciąż jest przekroczony w kilku miejscach, ale służby monitorują sytuację.

Przypomnijmy, że mimo nie najgorszych prognoz dla regionu, już teraz firma odpowiedzialna za budowę mostu Południowego zarządziła ewakuację. Zabezpieczono materiały i sprzęt, które mogła porwać rzeka. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.