Pogoda. Ciepły poniedziałek. Potem zjazd temperatury. Zaczną się mrozy

Pogoda. Przez cały tydzień będzie pogodnie i słonecznie. Sytuacja zmieni się w piątek. Do Polski wkroczy zdecydowane ochłodzenie. Zobaczymy już temperatury na minusie.



Przez cały tydzień powieje z południowego wschodu. Do środy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Natomiast od czwartku do niedzieli w całym kraju okresami wiatr będzie porywisty do 50 km/h.

Pogoda. Temperatura spadnie

Początek tygodnia przywita nas całkiem wysoką temperaturą. W poniedziałek będzie od 10 stopni na północnym wschodzie do 14-16 na południu i zachodzie. We wtorek i środę czeka nas ochłodzenie na północy i zachodzie. Temperatury w ciągu dnia osiągną w tych częściach kraju 7-10 stopni. Cieplej, bo do 11-13 stopni będzie w tych dniach w centrum, na południu i wschodzie. W czwartek na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 10 do 13 stopni. Chłodnej zrobi się na wschodzie Polski - tutaj tylko od 6 do 9 stopni.