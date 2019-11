Pogoda. Nadciąga mroźna i śnieżna zima. Wszystko przez potężny wir polarny

Pogoda. Najnowsze prognozy wskazują na potężne uderzenie zimy na początku grudnia. Wyjątkowe anomalie w stratosferze znacząco zwiększają również szanse na śnieg. Można spodziewać się dużych spadków temperatury.

Obecnie nad Arktyką krąży kilka wirów polarnych, niosących wyjątkowo mroźne powietrze. W ciągu najbliższych dni mają jednak osłabnąć. Przerwa w napływie polarnego wiru nastąpi ok. 22 listopada. Wówczas pojawi się zjawisko SSW, czyli Nagłe Ocieplenie Stratosferyczne. To ono zawojuje pogodą. Wskazują na to wszystkie najnowsze modele meteorologiczne. Widać na nich najpotężniejszą falę rozgrzewającą od 30 lat. Prognozuje się, że na wysokości ok. 30 kilometrów nad Ziemią temperatura może wzrosnąć z -55 do -10 stopni.