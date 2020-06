Pogoda. Gdzie jest burza? Gwałtowna ulewa w Warszawie i okolicach. IMGW ostrzega: burze z gradem w 12 regionach

Na terenach, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia, prognozuje się burze z opadami deszczu do 30 mm, a lokalnie nawet do 50 mm oraz z wiatrem w porywach do 90 km/h. Ponadto miejscami może także spaść grad.

W województwach objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia IMGW prognozuje z kolei wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz z porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może tam pojawić się grad.