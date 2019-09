Pogoda. Koniec upałów. Totalne ochłodzenie od poniedziałku

Pogoda. Ostatni weekend wakacji wyjątkowo się udał, ale to już ostatni dzień upałów. Od poniedziałku poważne ochłodzenie. Temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni.

Pogoda. W niedzielę będzie jeszcze cieplej niż w sobotę, bo prawie w całym kraju termometry wskażą od 31 do 33 stopni, tylko na wschodzie termometry pokażą do 30 stopni. Ale to już ostatnie podrygi upalnego lata.