Pogoda. Ostatni dzień gorąca. Od zachodu powieje chłodem

Pogoda. Jeszcze we wtorek możemy cieszyć się wspaniałą pogodą. Będzie cały czas gorąco i pogodnie. Temperatura sięgnie nawet 25 stopni w cieniu. Od środy do Polski wkracza ochłodzenie i opady deszczu.

Pogoda. Pogodą jeszcze we wtorek zarządzać będzie słoneczny i pogodny ośrodek wyżowy o nazwie Lisbeth. Na dodatek nadal z kierunków południowych będzie sprowadzać do nas ciepłe powietrze znad basenu Morza Śródziemnego. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, dopiero w nocy z wtorku na środę nastąpi przebudowa pola barycznego, w wyniku której Lisbeth znad Morza Czarnego odsunie się nad Rosję i ustąpi miejsca niżowi znad odległego Atlantyku.

Od środy do końca tygodnia obszar Polski znajdzie się pomiędzy wyżem znad Rosji a niżem znad północnego Atlantyku i Wysp Brytyjskich. Takie rozmieszczenie układów barycznych sprawi, że nad obszarem Polski dojdzie do rozdzielenia "wpływów”. Wschodnia i południowa Polska pozostanie pod wpływem Lisbeth, a zachodnia i północna część kraju dostanie się pod władanie niżu znad Atlantyku.

W wyniku takiego rozdziału na wschodzie i południu do końca tygodnia utrzyma się ładna słoneczna aura, natomiast nad zachodnią i północną Polską zacznie się chmurzyć. Od czasu do czasu pokropi słaby, przelotny deszcz.

Pomimo różnicy w pogodzie, to do końca tygodnia nadal na przeważający obszar Polski z kierunków południowych napływać będzie południowe ciepło, jedynie o północną część kraju będzie zahaczać nieco chłodniejsze powietrze atlantyckie. Temperatura spadnie o kilka kresek, ale do końca tygodnia prawie w całym kraju będzie utrzymywać się na przyzwoitym poziomie od 18 do 21 stopni.