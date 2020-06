Pogoda. Piątek, 19 czerwca. Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami

Pogoda. Warszawa. Piątek, 19 czerwca

Popołudniowe i wieczorne burze, które pojawią się na północnym wschodzie i na wschodzie będą gwałtowne i towarzyszył im będzie intensywny, chwilami ulewny deszcz – nawet do 30 litrów/m2, grad i porywisty wiatr do 70 – 90 km/h. Z tym, że tych najgwałtowniejszych burz przyjmujących charakter krótkotrwałych nawałnic z niszczycielską siła wiatru do 100km/h należy oczekiwać na północnym wschodzie (w pasie od Pomorskiego przez Warmię i Mazury po Podlasie oraz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie).