Pogoda. Polska w szponach "Queenie” i "Heiko”. Szykuje się zmiana w pogodzie, ale... na krótko

Pogoda szaleje. Wyż "Queenie” zaczyna powoli tracić swoją moc. Do gry wchodzi niż znad Morza Północnego o nawie "Heiko”. Na chwilę odetchniemy od upałów, żeby wróciły ze zdwojoną siłą.

Dodatkowo po południu nad zachodnią Polską pojawi się chłodny front atmosferyczny, który w kolejnych dniach przemieszczając się na wschód kraju sprowadzi do nas chłodniejsze masy powietrza, co pozwoli nam przez kilka dni odpocząć od upałów. Od poniedziałku ponownie temperatura podskoczy do 28 stopni, a lokalnie dobije do 30.