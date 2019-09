Pogoda. Są ostrzeżenia IMGW dla całej Polski

Pogoda nie daje za wygraną. Do Polski trafił front atmosferyczny. Nad krajem nie tylko dominują już zachmurzenie i opady, ale przede wszystkim silny wiatr. Niebezpieczna aura miała ominąć woj. mazowieckie oraz lubelskie, ale ostatecznie zdominuje cały kraj.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia dla 14 województw. Teraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że alerty będą jednak dotyczyć całej Polski. Na Pomorzu Zachodnim, Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru, który w porywach może dochodzić nawet do 100 km/h.

Pogoda nie będzie rozpieszczać szczególnie w górach, gdzie pojawią się najsilniejsze porywy. Alarmy będą ważne od godz. 20 we wtorek do godz. 9 w środę.

Na Bałtyku spodziewany jest sztorm. Wiatr osiągający siłę 9 stopni w skali Beauforta ma się tam utrzymać aż do piątku. "Kumulacja sztormowej pogody będzie miała miejsce we wtorek, kiedy to w zachodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku sztorm osiągnie siłę do 10 w skali Beauforta. Oznacza to, że prędkość wiatru będzie wynosiła nawet 100 km/h" - donosi TVN24.