Pogoda szaleje. Ogromne różnice temperatur

Pogoda w Europie to prawdziwy roller coaster. Z jednej strony już mróz i śnieg, z drugiej cały czas upały. Różnica wynosi prawie 50 stopni. W Polsce jeszcze powieje ciepłym powietrzem.

Zacznie już napływać nieco chłodniejsze powietrze pochodzenia atlantyckiego. Jednak nadal możemy liczyć na przyjazne temperatury. W środę najcieplej będzie w pasie środkowym, gdzie termometry wskażą do 21 stopni. W pozostałej części kraju już tylko od 15 do 18 st. C. W czwartek temperatura dość wyrównana od 17 do 20 st. C. Jedynie na północnym-wschodzie chłodniej, bo zaledwie 13 – 16 st. C. Natomiast w piątek termometry wskażą od 17 stopni na wschodzie do 21 stopni w centrum, na południu i zachodzie. W weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę temperatura na przeważającym obszarze kraju wahać się będzie pomiędzy 17. a 20. kreską. Chłodnej będzie w niedzielę tylko na północy Polski - od 14 do 16 stopni.