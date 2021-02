Pogoda w Warszawie w niedzielę 28 lutego. Czekają nas przelotne opady deszczu

Niedziela 28 lutego będzie dosyć pochmurna. Słabe opady deszczu i mżawka możliwe są głównie na wschodzie. Tam może poprószyć rano także śnieg. W wielu miejscach przed południem pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na wschodzie do 10 stopni na zachodzie Polski.

Pogoda w Warszawie na niedzielę

Niedziela w Warszawie przeniesie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami mogą pojawiać się małe rozpogodzenia, a chmury przez większą część dnia będą pokrywać od 50 do 60 proc. nieba. Synoptycy przewidują dzisiaj także przelotne opady deszczu, występować będzie też mżawka. Wiatr słaby i miarkowany, o sile 23 km/h i porywach do 45 km/h, zachodni i północno-zachodni.