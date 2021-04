Pogoda w Warszawie w piątek 16 kwietnia. Chmury i możliwe opady

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, z kierunków północnych, w górach porywisty, osiągający prędkość do 70 km/h. Ponadto w górach wiatr może powodować zamiecie śnieżne i utrudnione warunki na szlakach.

Temperatura w piątek będzie wahać się od 2 stopni na południu Polski, przez 5-6 w centrum, do maksymalnie 8 stopni na Dolnym Śląsku.

W nocy z piątku na sobotę możemy spodziewać się zachmurzenia dużego wzrastającego do całkowitego.

Pogoda w Warszawie w piątek

W piątek utrzyma się w Warszawie pochmurna i deszczowa aura. Podobnie jak w poprzednim dniu, tak i w piątek chmury pokrywać będą od 90 do 100 proc nieba. Zapowiadane są także opady deszczu, może spaść do 3 mm wody. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, o sile 18 km/h i porywach do 40 km/h. Powieje z kierunku północno-zachodniego.