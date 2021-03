Pogoda w Warszawie w poniedziałek 1 marca. Chmury i słońce

Jak informuje IMGW, Polska znajduje się dalej pod wpływem wyżu znad Wielkiej Brytanii. Jedynie na południowym wschodzie kraju odczuwalny może być niż, który przywędrował znad Morza Barentsa. Z północnego zachodu zaczyna napływać do nas ciepłe powietrze polarne morskie.

Poniedziałek 1 marca przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu możliwe są głównie na południowym wschodzie oraz na obszarach podgórskich i w górach, gdzie dzisiaj może sypnąć także śniegiem i deszczem ze śniegiem. Na większości obszarów w kraju rano pojawi się mgła, która ograniczy widzialność nawet do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunku zachodniego.

Temperatura wyniesie od 4 do 8 stopni, jedynie na południowym wschodzie może być nieco chłodniej, termometry wskażą tam 2-3 stopnie.

Pogoda w Warszawie w poniedziałek

W poniedziałek w stolicy według synoptyków wystąpi zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Możemy spodziewać się także rozpogodzeń, a chmury przez większą część dnia będą pokrywać od 50 do 60 proc. nieba. Chwilami będzie wyglądać słońce. Dzisiaj nie powinno padać. Wiatr słaby i miarkowany, o sile 9 km/h i porywach do 20 km/h, zachodni.