Pogoda w Warszawie w poniedziałek 15 lutego. Zachmurzenie i lekkie opady śniegu

W poniedziałek 15 lutego synoptycy zapowiadają w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, wzrastające miejscami do dużego z częściowymi rozpogodzeniami. Opady śniegu pojawią się głównie na wschodzie Polski. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie tam do około 5 cm.

Temperatura w poniedziałek osiągnie od -8 stopni na północnym wschodzie, przez -3 w centrum kraju, do maksymalnie 0 stopni nad morzem.

Pogoda w Warszawie w poniedziałek

Poniedziałek w stolicy będzie mocno pochmurny. Mała jest szansa na rozpogodzenia, chmury będą pokrywały około 90 proc., miejscami do 100 proc. nieba. Prognozowane są również lekkie opady śnieg. Według synoptyków spadnie ok. 2 mm opadów. Wiatr będzie słaby o sile zaledwie blisko 5 km/h i porywach maksymalnie do 10 km/h. Wilgotność powietrza będzie równa 86 proc.