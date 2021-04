Pogoda w Warszawie w sobotę 17 kwietnia. Deszczowy dzień na horyzoncie

Temperatura w sobotę będzie wahać się od 4 stopni na Podkarpaciu, przez 8 na Dolnym Śląsku, około 12 w centrum i 13 na Lubelszczyźnie, do maksymalnie 15 stopni w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Pogoda w Warszawie w sobotę

Sobota w Warszawie będzie pochmurna i deszczowa. Podobnie jak w poprzednim dniu, chmury pokrywać będą od 90 do 100 proc nieba. Według meteorologów, może spaść do 2 mm opadów. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni, o sile 14 km/h i porywach do 25 km/h.