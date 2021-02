Pogoda w Warszawie w środę 17 lutego. Czeka nas deszcz i śnieg

Środa 17 lutego zdaniem synoptyków przyniesie spore zachmurzenie, przejaśnienia będą pojawiać się jedynie miejscowo. Opady śniegu możliwe są praktycznie na obszarze całego kraju, natomiast na zachodzie i południu może spaść deszcz, zamieniający się w marznące opady. Na jezdniach i chodnikach wytworzy się gołoledź. Będzie bardzo ślisko szczególnie rano. Dodatkowo w centrum i na zachodzie możliwe poranne mgły, ograniczające widoczność do 200 m.

Temperatura dzisiaj wyniesie od -6 stopni na północnym wschodzie, przez około 0-1 w centrum, do maksymalnie 5 stopni na zachodzie.

Pogoda w Warszawie w środę

Środa w stolicy zapowiada się pochmurnie. Według meteorologów chmury przez większość dnia będą pokrywały 100 proc. nieba. Mieszkańcy Warszawy nie mają co liczyć na rozpogodzenia. Prognozowany jest deszcz i śnieg, może spaść do 9 mm opadów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, o sile 10 km/h i porywach do 25 km/h.