Pogoda w Warszawie we wtorek 20 kwietnia. Czeka nas burza z deszczem

Jak zapowiada IMGW, we wtorek 20 kwietnia utrzyma się ciepłe powietrze, jednak niebo częściej będą przesłaniać chmury. Nie zabraknie też większych przejaśnień i rozpogodzeń. W dalszym ciągu będą występować przelotne opady deszczu i lokalne burze, podczas których porywy wiatru osiągną nawet do 55 km/h. w górach prognozowane są opady śniegu, mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne, powodujące trudne warunki na szlakach. We wtorek w Tatrach przybędzie blisko 10 cm. śniegu.