Pogoda w Warszawie we wtorek 22 grudnia. Będzie padać

We wtorek 22 grudnia możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami miejscowo. Na północy i wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, ponieważ rano, szczególnie na południu Polski, możliwe będą opady marznące, powodujące gołoledź. Wiatr umiarkowany, silny i chwilami porywisty, głównie południowo-zachodni. Porywy będą osiągać 60 km/h, zaś w górach nawet do 70 km/h.

Temperatura wahać się będzie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, przez około 5-6 w centrum, do maksymalnie 12 stopni na Przedgórzu Sudeckim.

Pogoda w Warszawie we wtorek

Według synoptyków wtorek w Warszawie przyniesie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Z pewnością pojawi się więcej chmur niż poprzedniego dnia. Meteorolodzy nie przewidują w stolicy większych rozpogodzeń. Chmury przez cały dzień będą pokrywać od 90 do 100 proc. nieba, a wilgotność powietrza osiągnie 82 proc. Dzisiaj wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Może spaść do 6 mm opadów.