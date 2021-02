Pogoda w Warszawie we wtorek 23 lutego. Rano mgła, potem trochę słońca

We wtorek 23 lutego synoptycy zapowiadają nad Polską zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Deszcz i mżawka mogą wystąpić na północy i na Podkarpaciu. Rano pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.

Temperatura wyniesie dzisiaj od 2 do 8 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, natomiast na pozostałym obszarze termometry wskażą od 9 do 14 stopni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 0 do 5 stopni.

Pogoda w Warszawie we wtorek

We wtorek w Warszawie przez większość dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, pojawi się natomiast sporo przejaśnień. Chmury dzisiaj będą pokrywać maksymalnie 30 proc. nieba. Rano możemy spodziewać się mgły, ograniczającej widzialność do 200 metrów. Wiatr przeważnie słaby o sile 10 km/h i porywach do 20 km/h, południowo-zachodni.