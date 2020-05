Pogoda. Warszawa. 16 maja chłodny, ale bez deszczu

Pogoda w ostatnim dniach nie rozpieszcza Warszawiaków. Sobota podobnie jak poprzednie dni nie przyniesie ze sobą zbyt pozytywnej aury. Musimy przygotować się na nieco chłodniejszy dzień - termometry pokażą do 16 st. C. Noc z soboty na niedzielę też nie napawa optymizmem.

Pogoda. Warszawa. Sobota chłodna, ale bez deszczu

W Warszawie w sobotę całkowite zachmurzenie aż do godziny 16:00. Mimo że bez deszczu, temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Wskaźniki pokażą wówczas maksymalnie 14 st. C. Dopiero po południu zachmurzenie zniknie, a słońce nieśmiało wyłoni ciepłe promienie. Termometry wskazywać będą 16 st. C. W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do 9 st. C. Warszawscy, wychodząc z domu nie zapomnijcie o kurtce, płaszczu lub innym okryciu wierzchnim.

Pogoda na weekend w Polsce. Sobota 16 maja

W dzień na północy kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opady deszczu. Na południu zachmurzenie umiarkowane i brak opadów. Temperatura maksymalna na północy i w rejonach podgórskich od 10°C do 14°C. N pozostałym obszarze od 13°C do 17°C. Wiatr na północy umiarkowany, okresami dość silny - do 60 km/h. Z kolei na wybrzeżu - od 35 km/h do 70 km/h. W centrum umiarkowany, miejscami porywisty, a na południu słaby i umiarkowany. Wiatr z zachodu.

Pogoda na weekend. Noc z soboty 16 maja na niedzielę 17 maja

W nocy na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C. Wiatr na północy kraju umiarkowany, miejscami porywisty. Z kolei nad morzem silny, w porywach do 60 km/h. Na południu przeważać będzie słaby, zachodni i południowo-zachodni.

Aura w Warszawie w niedzielę nie ulegnie poprawie. 17 maja w niedzielę termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Zachmurzenie całkowite towarzyszyć nam będzie aż do godziny 14.