Pogoda. Warszawa. Czwartek, 4 maja

Pogoda. Polska. Czwartek, 4 czerwca

W czwartek w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Od Pomorza, przez centrum, po południowy wschód kraju przejściowo małe. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po południu w województwach południowych i zachodnich również przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C, chłodniej na wschodzie, Podhalu oraz na wschodnim wybrzeżu, od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy, na północnym wschodzie i w centrum miejscami słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru również do 65 km/h.

Pogoda. Polska. Noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek na północnym wschodzie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące od zachodu i południa do centrum kraju opady deszczu. W województwach zachodnich i południowych miejscami burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C, chłodniej na północnym wschodzie, od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat wzmagający się nad ranem do dość silnego, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy, nad ranem na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h w Tatrach.